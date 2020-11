Stiri pe aceeasi tema

- Politia rusa a impuscat mortal un adolescent de 16 ani in regiunea Tatarstan, majoritar musulmana, dupa ce acesta a incercat sa incendieze o sectie locala de politie si a injunghiat un politist, au anuntat vineri anchetatori din Rusia, informeaza Reuters. Comitetul de Investigatii al Rusiei, care se…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a elogiat joi pe omologul sau american, Donald Trump, pentru rolul jucat in stabilizarea pietelor petrolului si in acelasi timp l-a criticat pentru faptul ca administratia sa a adoptat sanctiuni impotriva Rusiei de 46 de ori, relateaza Reuters.Putin a facut…

- Aeroflot a anuntat vineri ca statul rus va achizitiona titluri in valoare de 50 de miliarde de ruble (un miliard de dolari) din noua sa emisiune de actiuni, o injectie vitala de numerar pentru cea mai mare companie aeriana a tarii, care incearca sa-si revina in urma pandemiei de coronavirus (COVID-19),…

- Ministrul rus al Energiei estimeaza o redresare deplina a cererii de titei in 2021, deși pandemia ameninta in continuare redresarea economiei globale Ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a declarat ca se asteapta la o redresare deplina a cererii de titei pe plan global in trimestrul doi din 2021,…

- CHIȘINAU, 14 sept - Sputnik. Președintele Federație Ruse Vladimir Putin și liderul de la Minsk Aleksandr Lukașenko poarta discuții astazi in cadrul unei intrevederi care are loc la Soci. Cei doi oficiali urmeaza sa vorbeasca despre dezvoltarea relațiilor ruso-belaruse. "Vladimir Putin se va…

- Politicianul rus de opozitie Aleksei Navalnii a facut progrese in procesul de recuperare dupa otravirea cu agentul neurotoxic din clasa Noviciok si acum poate vorbi din nou, a relatat joi revista Der Spiegel, potrivit Reuters.Principalul critic la adresa Kremlinului este ingrijit la Spitalul…

- Presedintele camerei inferioare a Parlamentului rus, Duma de Stat, a cerut uneia dintre comisiile sale sa ancheteze daca forte straine sunt in spatele presupusei otraviri a opozantului Aleksei Navalnii, intr-o tentativa de a alimenta tensiunile din Rusia, relateaza Reuters."Comisia pentru…

- Procurorul general al Rusiei a spus vineri ca 32 de cetațeni ruși care erau reținuți în Belarus și acuzați ca sunt mercenari s-au întors în Rusia, relateaza Reuters. Belarusul a arestat barbații luna trecuta și a spus ca ei încercau sa destabilizeze țara înainte de…