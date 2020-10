Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de coronavirus cresc zilnic in țara noastra, iar odata cu ele apar și decesele. Iata ce previziuni sumbre au fost date pentru Romania. Cați morți ar putea sa inregistreze pana la 1 februarie 2021!

- Pana astazi, 14 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 164.477 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). The post Record de infectari in Romania: 4016 cazuri, in ultimele 24 de ore. Alexandru Rafila, previziuni sumbre appeared first on Renasterea banateana .

- In prezent, deficitul bugetar reprezinta 5,18% din PIB, fata de 2,07% din PIB cat reprezenta in primele opt luni din 2019. Pana la finalul anului, Guvernul estimeaza un deficit de 8,6% din PIB, dupa o revizuire a estimarilor facute de Florin Citu, ministrul Finantelor. Economistii cred ca prapastia…

- In luna august 2020, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut fata de luna anterioara cu 3,0 puncte pana la valoarea de 33,3 puncte, (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 9,4 puncte).

- Principalul economist al Bancii Mondiale preconizeaza ca recuperarea economiei mondiale poate dura pana la cinci ani. Carmen Reinhart crede ca recesiunea cauzata de pandemie va dura mai mult in unele țari. Acest fapt subliniaza inegalitațile sociale, oamenii saraci fiind loviți din plin de criza. Totodata,…

- Guvernul PNL a reușit ”performanța” de a ne duce la marginea prapastiei. Ne aflam in fața unui dezastru economic și fiscal-bugetar cu deficite uriașe in care singura competiție este intre declinul trimestrial oferit romanilor de guvernanți. Ei ne-au promis o Romaniei normala, avem o țara in criza, in…

- Organizația Mondiala a Sanatați estimeaza ca numarul cazurilor diagnosticate anual va crește la fel și rata mortalitații cauzate de aceasta afecțiune. Azi a fost dat publicitații raportul anual referitor la cancerul cutanat, realizat de doua mari organizații internaționale care și-au unit eforturile…

- Alexandru Rafila a comentat situasie din Romania, unde numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus continua sa creasca din ce in ce mai mult de la o zi la alta. Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) trage un semnal de alarma. Avertismentul lui Virgil Musta.…