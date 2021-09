Previziuni sumbre: În octombrie am putea ajunge la o incidență de 6 la mie la București Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, a declarat duminica seara la Digi24 ca este posibil ca in a doua jumatate a lunii octombrie sa se ajunga la București la o incidența a cazurilor de COVID de 6 la mie, prag de la care se intra in sistemul de invațamant online, cu excepția gradinițelor și creșelor. El a precizat ca decizia intrarii sau nu a unei școli in online se va lua in funcție de rata de incidența anunțata vinerea in localitatea respectiva și se va menține pentru durata intregii saptamani urmatoare, indiferent de ratele de incidența la care se ajunge intre timp. Ministrul a spus ca deocamdata,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

