Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala a Energiei (IEA) avertizeaza ca deficitul de motorina pe piata mondiala risca sa se agraveze anul viitor, odata cu intrarea in vigoare a embargoului Uniunii Europene asupra petrolului rusesc, care va creste tensiunile legate de acest combustibil pe piete, relateaza agentia…

- FCSB a pirdut primul meci di grupele Conference League, pe terenul lui West ham, scor 3-1. Fcsb a condus cu 1-0 insa au fost egalați dintr-un penalty discutabil iar apoi englezii au preluat conducerea jocului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Talibanii susțin ca nu au gasit cadavrul liderului al-Qaida, Ayman al-Zawahri, și continua investigațiile, a declarat joi purtatorul de cuvant al gruparii, Zabihullah Mujahid, dupa ce SUA au declarat ca l-au ucis intr-un atac aerian la Kabul, relateza Al Arabiya. Fii la curent cu cele mai…

- Președintele Institutului Național de Statistica, Tudorel Andrei, a prezentat o parte din rezultatele de la recensamantul din 2022. Populația Romaniei a scazut la 19 milioane, a informat oficialul de la INS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Senatul american va incepe sa dezbata in acest weekend uriasul plan de investitii in sanatate si climat dorit de presedintele Joe Biden, a anuntat joi seful sau democrat, Chuck Schumer, increzator in adoptarea sa iminenta, transmite AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Potrivit agenției centrale de știri din Taiwan, care citeaza Comitetul pentru agricultura din Taiwan, acțiunile sunt interpretate ca o masura de retorsiune pentru o probabila vizita la Taipei a președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cetatenii rusi si belarusi care traiesc in Estonia vor avea in curand interdictie de a detine arme, in conformitate cu termenii unui acord de coalitie care urmeaza a fi semnat de partidele care vor forma noul guvern, relateaza vineri DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Senatul SUA a adoptat un proiect de lege privind controlul armelor de foc - cel mai important act normativ privind armele de foc din ultimii aproape 30 de ani, scrie BBC, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…