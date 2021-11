Previziuni noiembrie: ce surprize ți-au pregătit cărțile de TAROT, în funcție de zodie. Norocoșii lunii BerbecTrei de cupe: Te așteapta motive de bucurie și de sarbatoare luna aceasta. Urmeaza progrese atat in plan profesional, cat și in plan personal. Evenimentele mult aștepte de tine, inca de la inceputul anului, vor avea loc la sfarșitul lunii. Nimic nu este pe gratis, tu ai muncit tot anul pentru ceea ce iți dorești. Asigura-te ca ai langa tine doar oameni care te ajuta sa te dezvolți și elimina-i din viața ta pe cei care nu se bucura pentru succesul tau.Te poți aștepta la calatorii in grup sau la intalniri cu prietenii. Va fi nevoie sa ieși uneori din zona ta de confort, dar energia acestei… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Radioul numarul 1 din Romania lanseaza luni, 20 septembrie, noul sezon al matinalului Kiss FM, pe frecvența ta favorita: „Foarte BUNA dimineața! cu Post-ul Luni, 20 septembrie, se lanseaza noul Matinal de la Kiss Fm! Vezi ce surprize ți s-au pregatit! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a declarat vineri, 10 septembrie, la Cluj, ca cea mai buna modalitate prin care partidul se poate asigura ca vor fi facute reforme este ca USR PLUS sa propuna viitorul premier, in cazul in care Guvernul Cițu va pica la moțiunea de cenzura. Iar daca reformele nu…

- Toamna bate la ușa, iar luna septembrie aduce vești bune pentru toți nativii pe plan financiar. Ce zile norocoase vei avea in funcție de zodie și care sunt reprezentanții horoscopului european care vor da lovitura in urmatoarele saptamani. Verifica sa vezi cand e bine sa joci la loto sau sa ieși la…

- De zece ani, prezentatorii „X Factor”, Razvan și Dani, au strabatut țara in lung și in lat pentru a gasi factorul X, iar in 2021 au pregatit și mai multe surprize pentru cei de acasa, dar și pentru jurații Loredana, Ștefan Banica, Delia și Florin Ristei. Cel de-al zecelea sezon „X Factor” va avea o…

- Concediile sunt perioadele cele mai frumoase din an, fie in sezonul estival sau in mijlocul iernii. Gandul ca te vei relaxa departe de grijile din cotidian, lista de carți pe care iți dorești sa le citești, filmele pe care vrei sa le vezi, toate micile bucurii la care visezi se vor materializa in vacanța.…

- Jandarmii ialomiteni vor asigura masurile de ordine publica la evenimentele din acest sfarsit de saptamana.Militarii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Ialomita vor asigura masurile de ordine publica la evenimentele cultural-artistice si religioase organizate cu ocazia sarbptirii de Sfanta…

- Ce numere sa joc la LOTO? Se pare ca norocul surade nativilor din anumite zodii, așadar n-ar strica sa il incercam cu un bilet la loterie. Cu toate acestea, hai sa vedem ce numere iți poarta noroc in funcție de zodie.Ce numere sa joci la LOTO, in funcție de zodia taDeși poate parea greu de crezut, zodia…