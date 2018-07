Previziuni karmice pentru următoarele trei luni: Zodiile care câștigă şi cele care pierd totul Previziuni karmice pentru 3 luni

ZODIILE DE AER Gemenii au parte de cateva luni in care vor avea ocazia sa se redreseze. Lucrurile tind sa se schimbe destul de radical mai ales din punct de vedere amoros. Balanțele și Varsatorii pornesc pe un nou drum. O noua etapa extrem de importanta se anunța in viețile lor. ZODIILE DE APA Racii au parte de schimbari fundamentale din toate punctele de vedere. Nu e exclus sa sufere o desparțire pana la finalul lunii septembrie. Se trezesc in relații toxice și trebuie sa spuna stop. Scorpionii au de facut niște… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

