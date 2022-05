Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a inrautatit estimarile privind evolutia economica a Romaniei in 2022 si in 2023, dupa o redresare de 5,9% in 2021, determinata in principal de consumul privat solid, se arata intr-un raport publicat marti de institutia financiara internationala.

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat luni "suspendarea cu efect imediat" a accesului Rusiei si Belarusului la finantarea si expertiza bancii, in urma invadarii Ucrainei, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Trupele ruse au facut o mașina „sinucigașa” prin „Padurea Roșie”, extrem de radioactiva, cand au capturat locul fostei centrale nucleare de la Cernobil. Este potrivit lucratorilor de serviciu acolo, care au mai spus pentru Reuters ca unii dintre soldați nu au auzit niciodata de dezastrul nuclear din…

- Proiectul de ratificare a Acordului de imprumut dintre Republica Moldova și Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) in vederea realizarii Proiectului ”Eficiența energetica in Republica Moldova” va fi prezentat spre aprobare in plenul Parlamentului. Comisia economie, buget și finanțe…

- Mai multe organizatii economice internationale, precum Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Fondul Monetar International si Banca Mondiala, si au exprimat vineri, 18 martie, ingrijorarea in ceea ce priveste consecintele "ample ale invaziei Rusiei in Ucraina, pentru economia mondiala.…