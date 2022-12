Previziuni îngrijorătoare privind piaţa bursieră în 2023 Daca anumite previziuni atesta ca 2023 este anul caderii bursei, pentru toti acei investitori ce au luat serios in considerare acest subiect, tot ei trebuie sa ia la cunostinta ca anul ce urmeaza se anunta a fi unul linistit. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

- La sfarșitul saptamanii trecute, mai exact in timpul slujbei de duminica, Papa Francisc a facut cateva declarații ingrijoratoare pentru omenire. Mai exact, Suveranul Pontif a menționat ca, deși situația actuala pare sa fie una rea, din pacate, exista semne ca aceasta s-au putea inrautați in perioada…

- Actiunile de pe Wall Street au incheiat tranzactiile de marti in scadere, continuand pierderile din sesiunea precedenta, pe masura ce temerile de recesiune au cuprins Wall Street, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Londra a mai pierdut un simbol de prestigiu. Nu mai gazduieste cea mai mare piata bursiera din Europa, titlul fiind adjudecat de Franta si de grupul sau de companii de lux, precum LVMH SE si Kering SA, proprietarul Gucci, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Peste 200 de miliarde de dolari din valoarea pieței bursiere americane s-au evaporat joi, in timpul tranzacțiilor prelungite, dupa ce o prognoza slaba a companiei Amazon s-a adaugat la seria de rapoarte trimestriale pesimiste ale marilor companii din domeniul tehnologiei, scrie Reuters. Fii…

- Daca esti interesat sa cumperi actiuni, dar nu stii de unde sa incepi, atunci platforma eToro poate fi o optiune buna pentru tine. eToro este un pionier in tranzactionarea online a actiunilor si isi ofera serviciile din 2007. Se mandreste cu aproape 10 milioane de utilizatori inregistrati din intreaga…

- OMV Petrom si Romgaz ar trebui sa anunte in urmatoarele luni daca vor sa investeasca in extractia gazelor din zacamantul de mare adancime Neptun Deep din Marea Neagra, a spus ministrul Energiei, Virgil Popescu, miercuri, 21 septembrie, argumentand ca „este o situatie speciala in piata”.„Le-am spus tot…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat, luni, la Parlament, despre cazurile de persoane care au primit facturi mari la energie electrica, ca face un apel catre ANRE ”sa isi faca treaba”. Poate inclusiv Protectia Consumatorilor ar trebui sa intre peste furnizorii respectivi, mai spune ministru.…

- Producatorul de ingrasaminte Azomures a informat, joi, ca adopta un nou set de masuri de reducere a activitatilor de pe platforma de productie pentru urmatoarele luni, avand in vedere criza energetica de la nivel european.