Anul 2020 va fi unul plin de evenimente pentru Familia Regala britanica. Una din cele mai cunoscute clarvazatoare din Regatul Unit, care a prevazut Brexitul, susține acum ca acest an va fi extrem de dificil pentru fețele regale. Jemima Packington, in varsta de 64 de ani, este singurul cititor in sparanghel din lume. Dupa ce a prevazut Brexitul și victoria Angliei la Cupa Mondiala de Cricket, acum femeia spune ca membrii familiei regale vor trece prin momente dificile, dar vor avea parte și de bucurii. Potrivit The Mirror , Jemima a afirmat ca sunt așteptați noi bebeluși regali, precum și un deces.…