- Un fost polițist de frontiera și un membru al unui grup infracțional au fost trimiși pe banca acuzaților, pentru ca au facilitat barbații din Ucraina sa intre ilegal in Republica Moldova, scrie Realitatea.md . Cei doi invinuiți sunt din Briceni și au varste de 27 și 30 de ani. Unul din aceștia era polițist…

- "Pot sa compar cu ce se intampla la noi in tara, si anume cu faptul ca statul paralel, care prin personajele cunoscute, astazi reprezentate de dl de la Transporturi (Sorin Grindeanu - n.r.) si de altii, incearca sa lupte pe orice fel de cale si fure in continuare, asa cum au facut-o si pana acuma. Acest…

- Berbec: Firea ta duala se va afla in plina activitate in urmatoarele zile deoarece vei fi pusa mereu in postura de a alege. Acum știi care sunt lucrurile care te implinesc cu adevarat, dar pe alocuri vei fi din nou tentata sa faci compromisuri in defavoarea ta.

- O anumita categorie de romani au parte de vești foarte bune inainte de Craciun. Aceștia se vor putea bucura de cel de-al 13-lea salariu. Suma in cauza este oferita inainte de sarbatorile de iarna, dar pot exista și excepții. Unii cetațeni mai numesc cel de-al 13-lea salariu și recompensa de Craciun,…

- Alarma in Parlamentul Republicii Moldova. Toate persoanele din cladire au fost evacuați de urgența din instituție, transmite Realitatea.md . Deocamdata nu se cunoaște motivul, insa in imaginile de la fața locului postate pe un canal de Telegram se aude alarma antiincendiara.

- Intr-o intervenție la Realitatea PLUS, directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a anunțat ca pana la sfarșitul lunii noimebrie vom reveni la un regim termic apropiat de perioada in care ne aflam.„Vom avea 17, 18 grade pe parcursul acestei saptamani…