Previziuni HP: Securitatea organizaţională va fi pusă greu la încercare de către atacatorii cibernetici, în 2021 Organizatiile se vor confrunta cu o provocare uriasa de securitate in acest an, pe masura ce atacatorii cibernetici devin tot mai specializati, iar amenintarile de tip thread hijacking, whaling si ransomware se vor intensifica in urmatoarele 12 luni, arata previziunilor HP in domeniul securitatii cibernetice, publicate luni. "Pandemia COVID-19 si trecerea la munca de acasa au slabit securitatea organizationala. Problemele aparute in urma conexiunilor la distanta, vulnerabilitatile dispozitivelor VPN si lipsa de personal care sa ajute compania sa se adapteze, toate acestea fac ca datele sa nu fie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatiile se vor confrunta cu o provocare uriasa de securitate in acest an, pe masura ce atacatorii cibernetici devin tot mai specializati, iar amenintarile de tip thread hijacking, whaling si ransomware se vor intensifica in urmatoarele 12 luni, arata previziunilor HP in domeniul securitatii…

- In cursa dupa note care sa-i țina pe locurile de la buget și sub presiunea parinților, care ii șantajeaza emoțional și financiar, mulți studenți la Medicina se simt tot mai copleșiți. Pandemia de Covid a inrautațit situația celor cu posibilitați financiare scazute și i-a facut pe tot mai mulți sa se…

- "Securitatea cibernetica" si "Criminalitatea informatica" - doua sintagme care se regasesc din ce in ce mai mult in vocabularul zilnic al utilizatorilor de Internet si nu numai. Fenomenul a inceput, de altfel, sa fie atent monitorizat, analizat si tradus pentru publicul larg de catre o serie de specialisti…

- Angajații companiilor mici, cu mai puțin de 50 de salariați, au nevoie de mai puțin sprijin din partea angajatorilor atunci cand lucreaza de la distanța. Pandemia COVID-19 a afectat multe companii, dar organizațiile mici au suferit mai mult decat altele. Potrivit numeroaselor descoperiri ale cercetarilor,…

- Managerul Centrului de Copii și Juniori al Universitații Craiova , Dragoș Stavaru, a afirmat ca reunirea echipei a doua și a grupelor de la Liga Elitelor va avea loc pe 18 ianuarie. „Am stabilit inca de anul trecut ca reunirea tuturor grupelor și a echipei secunde sa aiba loc pe 18 ianuarie. Acum sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj cu prilejul celui de-al IV-lea Congres al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic, in care subliniaza ca pandemia de COVID-19 pune societatea in fata unor provocari prin care nu a mai trecut, iar iesirea din aceasta criza…

- Problemele cauzate de pandemia de Covid-19 și vremea nefavorabila din primavara au dus la diminuarea producției de struguri din acest an. Cu toate acestea, potrivit viticultorilor, primele concluzii arata ca vinul produs din recolata anului 2020 va fi de excepție. Primavara a inceput cat se…

- Atacatorii cibernetici trec de la criptarea datelor la publicarea informațiilor confidențiale in mediul online. Aceasta tendința a fost observata de cercetatorii Kaspersky intr-o analiza recenta a atacurilor cibernetice care vizeaza companii din diferite domenii de activitate. Potrivit Kaspersky,…