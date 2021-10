Previziuni catastrofale ale unui forum internațional extrem de important. Trei gaze cu efect de seră au atins cote fără precedent Cu cateva zile inaintea reuniunii COP26 de la Glasgow privind schimbarile climatice, expertii Organizatiei meteorologice mondiale (OMM, o agentie ONU) trag un nou semnal de alarma. In ciuda avertismentelor expertilor, previziunile privind incalzirea climei sunt mai departe catastrofale. Emisiile principalelor trei de gaze cu efect de sera – dioxid de carbon (CO2), protoxid de azot (N2O) si metan (CH4) – au atins noi cote record anul trecut. „Epidemia de Covid-19 si incetinirea activitatii economice care a insotit-o nu au avut niciun impact tangibil asupra emisiilor de gaze cu efect… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In ritmul in care creste concentratia gazelor cu efect de sera, cresterea temperaturii la sfarsitul secolului va fi cu mult mai mare decat obiectivele Acordului de la Paris (de lupta impotriva modificarilor climatice), adica de 1,5-2°C peste nivelul preindustrial”, avertizeaza secretarul general al…

- Concentratia gazelor cu efect de sera a atins in 2020 niveluri-record - iar nivelul cresterii in 2020 a depasit media ultimilor zece ani -, isi exprima luni ingrijorarea Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) a ONU, cu sase zile inantea COP26, la Glasgow, relateaza AFP, citat de news.ro ”In…

- Raport PwC Net Zero Economy Index Rata de reducere a emisiilor de carbon la nivel global a ajuns la 2,5% in 2020, in creștere ușoara comparativ cu nivelul din 2019, de 2,4%, pe fondul reducerii cererii de energie din primul an marcat de pandemie, arata cel mai recent raport PwC Net Zero Economy Index.…

- “Rata de reducere a emisiilor de carbon la nivel global a ajuns la 2,5% in 2020, in crestere usoara comparativ cu nivelul din 2019, de 2,4%, pe fondul reducerii cererii de energie din primul an marcat de pandemie”, arata cel mai recent raport PwC Net Zero Economy Index. Cu toate acestea, statele sunt…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat marti, la New York, ca Turcia va ratifica luna viitoare Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, potrivit AFP. “Intentionam sa prezentam luna viitoare parlamentului pentru ratificare Acordul de la Paris (…) inaintea conferintei ONU privind schimbarile…

- Danemarca va ridica din data de 10 septembrie toate restrictiile impotriva COVID-19, boala nemaifiind considerata o „amenintare pentru societate”, a anuntat vineri Ministerul Sanatatii, potrivit France Presse. „Epidemia este sub control, avem rate de vaccinare record. De aceea, la 10 septembrie vom…

- Aceasta este o ”alerta cod rosu” pentru omenire, care este necesar sa insemne ”sfarsitul” energiei fosile, care ”distruge planeta”, a reactionat secretarul general al ONU Antonio Guterres. Acest raport de evaluare stiintifica – primul dupa sapte ani – ”trebuie sa puna sfarsit carbunelui si energiilor…

- Aceasta este o ”alerta cod rosu” pentru omenire, care este necesar sa insemne ”sfarsitul” energiei fosile, care ”distruge planeta”, a reactionat secretarul general al ONU Antonio Guterres. Acest raport de evaluare stiintifica – primul dupa sapte ani – ”trebuie sa puna sfarsit carbunelui si energiilor…