- Tatal lui Florin Segarceanu a ocupat multi ani functia de capitan nejucator al echipei de Fed Cup, in perioada in care formatia tricolora era compusa de starurile acelei perioade, Virginia Ruzici, Florenta Mihai si Mariana Simionescu.

- Nascut la 16 ianuarie 1934, Aurelian Segarceanu a fost unul dintre cei mai mari antrenori din istoria tenisului romanesc, el contribuind, de-a lungul timpului, la formarea unor nume importante pentru tenisul din Romania, de la Florenta Mihai, Virginia Ruzici, Mariana Simionescu, Sever Dron sau Florin…

- Valerie Tetreault, directorul de comunicare al Federatiei Canadiene de Tenis, a reactionat dupa ce Simona Halep s-a plans de programul meciurilor sale de la Rogers Cup. Fosta jucatoare de tenis a afirmat ca WTA programeaza meciurile, precizand totodata ca desfasurarea turneului de la Montreal a fost…

- Federatia Internationala de Tenis a anuntat, luni, 9 iulie, lista capilor de serie pentru tragerea la sorti Fed Cup 2019. Romania a promovat in prima Grupa Mondiala, gratie celor doua victorii din acest an cu Elvetia si Canada, insa nu va fi cap de serie la tragerea la sorti de pe 24 iulie, informeaza…

- Simona Halep a dezvaluit ca a avut un moment in finala cu Sloane Stephens cand a simtit ca poate pierde. "Pot sa spun ca in finala la set si 2-0 am simtit ca, daca nu o sa schimb ceva, o sa pierd din nou finala. Atunci am schimbat soarta meciului si am simtit victoria. Si pentru mine conteaza…

- Fosta jucatoare Virginia Ruzici, care a castigat French Open in urma cu 40 de ani, a declarat ca Simona Halep “si-a dat inima pe teren” si a meritat victoria din finala cu Sloane Stephens.“Am avut multe emotii. Asteptam de mult timp acest moment. A fost foarte aproape de trofeu anul trecut.…

- Simona Halep este doar al treilea roman care castiga un titlu de Grand Slam, in probele de simplu. Cu aceasta performanta, ea devine, incontestabil, cea mai buna jucatoare romana din toate timpurile, intrecand-o pe managerul ei, Virginia Ruzici.