Previziuni astrale: Zodia care își revine psihic Ziua de miercuri, 25 noiembrie a pregatit multe surprize pentru nativii din horoscop. Potrivit astrologilor, cei nascuți in zodia Fecioarei ar putea scapa de chinul din trecut. Totodata, cei care iși doresc sa atraga norocul se pot folosi de numerele norocoase din previziunile astrale: 6,18,22,25. De asemenea, nativii pot apela și la culorile norocoase verde deschis, albastru deschis pentru a atrage prosperitatea. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

Stiri pe aceeasi tema

- Astrele aduc noi previziuni pentru cele 12 semne ale horoscopului. Ce se intampla cu zodiile in data de 25 noiembrie? Una din ele iși revine din punct de vedere psihic, dupa cateva evenimente neplacute la care nu se aștepta. Horoscop 25 noiembrie 2020 Berbec – Se poate sa primești un sfat foarte bun…

- Horoscop Urania saptamanal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru saptamana 7 - 13 noiembrie 2020 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. In fiecare vineri, Urania iți spune de ce trebuie sa te ferești in saptamana care urmeaza, ce probleme medicale pot sa apara și ce șanse ai sa te imbogațești.Horoscop…

- BERBEC Berbeciiau chef de aventuri in dragoste, iar aceasta pofta de viața i-ar putea baga in belele, in special daca nu sunt atenți la sentimentele partenerului. Astfel de situații nu se termina niciodata bine. Pe langa inimi frante, s-ar putea ca unii nativi sa piarda și o persoana care,…

- CiteșteHoroscop saptamanal Scorpion. Previziuni pentru perioada 26 septembrie - 2octombrie 2020, realizat de Urania in exclusivitate pentru Libertatea. Aflaultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion și urmareștevideo Uranissima. Horoscopsaptamanal Scorpion – 26 septembrie - 2 octombrie…

- Horoscop 8 septembrie 2020. Ce au pregatit astrele pentru nativi? Gemenii fac un pas în spate pentru siguranța lor. Berbec Continui sa te gândești la trecut și la ce ai lasat în urma, dar ar trebui sa te concentrezi…

- Horoscop 1 septembrie 2020. Ce aduce prima zi de toamna celor 12 nativi? Multa energie pozitiva, curaj și prietenie în viața zodiilor. Ce planuri de viitor au nativii Pești? Berbec Simți nevoia de o schimbare, mai ales din…

- CiteșteHoroscop saptamanal Rac. Previziuni pentru perioada 29 august - 4 septembrie2020, realizat de Urania in exclusivitate pentru Libertatea. Afla ultimelepreviziuni astrale pentru nativii din zodia Rac și urmarește video Uranissima. Horoscopsaptamanal Rac – 29 august - 4septembrie 2020Intre 29și…