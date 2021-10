Stiri pe aceeasi tema

- Psihiatrul Gabriel Diaconu, care participa in acest weekend la maratonul vaccinarii din Capitala crede ca, la o la o progresie de aproximativ 150 de mii de imunizari pe zi, de ziua Unirii vom atinge protectie imunitara de grup..

- Locuitorii din București au primit, miercuri, un mesaj RO Alert de avertizare in contextul creșterii uriașe a cazurilor de infectare cu Covid-19. „Alerta extrema! In contextul creșterii accelerate a ratei de infectare la nivel național cu virusul Sars-CoV-2, pentru protejarea sanatații dumneavoastra…

- Un cunosc medic din Romania vorbeste din nou despre pericolul valului 4 al pandemiei, dar si despre inconstienta unora de a iesi sa protesteze impotriva vaccinurilor. Psihiatrul Gabriel Diaconu spune ca multi dintre ei vor face coada la aer, iar unii care vorbesc multimii sunt deja imunizati in secret.

- Al treilea județ care intra in scenariul roșu este Timiș. Se mai afla in acest scenariu județele Ilfov și Satu Mare. Cea mai mare incidența se inregistreaza in județul Ilfov – 3,39 la mie. Urmeaza Satu Mare, cu 3,33 la mie. Cu o rata de infectare de 2,91 la mie, și Capitala se apropie de scenariul roșu.…

- Consiliul General a aprobat suma de aproximativ 35 de milioane de lei la rectificarea bugetara, prin care municipalitatea va refinanța o parte din datoriile publice. Nicușor Dan a declarat ca urgența este sanatatea, unde ar trebui sa ajunga cea mai mare parte din suma, iar prima tranșa ar trebui platita…

- Coreea de Sud a declarat, miercuri, ca 1,5 milioane de doze de vaccine anti-COVID-19 vor sosi din Romania incepand de saptamana aceasta, ca parte a unui program de cooperare in domeniul vaccinului cu țara est-europeana.„Cele doua țari schimba vaccinuri și rechizite medicale incepand cu 10 august pentru…

- Coreea de Sud a declarat, miercuri, ca 1,5 milioane de doze de vaccine anti-COVID-19 vor sosi din Romania incepand de saptamana aceasta, ca parte a unui program de cooperare in domeniul vaccinului cu țara est-europeana.„Cele doua țari schimba vaccinuri și rechizite medicale incepand cu 10 august pentru…

- Un numar de 14.757 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 10.425 reprezinta prima doza, iar 4.332 doza a doua, potrivit unei informari transmise, vineri, de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…