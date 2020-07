Previziunea soc a lui Arafat. Cate cazuri noi de infectati cu coronavirus vom avea astazi. Cum se face raportarea

Stiri pe aceeasi tema

- Inca trei noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in judetul Calarasi in ultimele 24 de ore, numarul imbolnavirilor ajungand astfel la 163. Din pacate se inregistreaza si 8 decese. Pana astazi, 26 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 25.697 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID…

- Nelu Tataru a efectuat o vizita in judetul Vrancea, unde sunt 893 de cazuri de coronavirus, dintre care aproape o suta raportate in ultimele zile. Ministrul Sanatatii sustine ca Romania are de patru zile peste 300 de cazuri, iar de sapte zile numarul creste constant. "Sper ca in perioada…

- Romania a ajuns la 22.415 de cazuri de coronavirus. Conform ultimei raportari oficiale, 250 de noi cazuri de imbolnavire au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 84 mai multe decat in ziua precedenta, dar și numarul testelor efectuate a crescut semnificativ, cu 5.678.La ora 13:00, Grupul de Comunicare…

- Doua asistente medicale, doua infirmiere si o ingrijitoare au fost infectate cu virusul SARS-COV-2, au precizat reprezentantii spitalului "Marie Curie" din Capitala, conform Agerpres. Alte 250 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore, bilantul ajungand…

- Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca in Caraș-Severin au fost confirmate, de la inceputul epidemiei, 109 cazuri de infectare cu coronavirus. Datele provin din raportarea Institutului Național de Sanatate Publica. Direcția de Sanatate Publica județeana are, din nou, o raportare diferita: 104…

- Un numar de 13.512 oameni au fost confirmați, pe teritoriul Romaniei, cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre aceștia, 349 au primit diagnosticul in ultimele 24 de ore, anunța, luni, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). „Pana astazi, 4 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Pana duminica la pranz, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 11.036 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate...

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 20 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.936 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.017 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 451 persoane…