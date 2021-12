Previziunea lui Arafat: „E posibil să vedem ce am văzut și după perioada verii” „Fara indoiala” Omicron va ajunge și in Romania și este posibil ca o noua creștere a cazurilor sa se petreaca imediat dupa sarbatori, incepand din ianuarie, a declarat, vineri seara, la Digi24 , șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. „E posibil ca luna ianuarie sa fie pentru Romania o luna in care va incepe o creștere a cazurilor, dupa sarbatori, ca urmare a deplasarilor – cei care vin in țara, cei care pleaca din țara in concedii și care se intorc. E posibil sa vedem ce am vazut și dupa perioada verii, adica o creștere noua a cazurilor și un val nou. Este posibil, nu este… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

