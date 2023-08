Previziunea de creștere economică a României pentru 2023, de 2,8%, confirmată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză Comisia Naționala de Strategie și Prognoza menține previziunea de creștere economica a Romaniei la 2,8% pentru acest an, dar a revizuit-o in jos pe cea pentru 2024, de la 4,8 la 4,2%, pe fondul redresarii lente a sectorului industrial, din cauza incertitudinilor legate de conflictul de la granița, informeaza Rador. Potrivit prognozei pe termen mediu 2023-2027, varianta de vara, inflația medie anuala este estimata anul acesta la 10,4% și in 2024 va scadea la 5,8%, iar caștigul salarial mediu net lunar va urca 2023 la 4.306 lei și in 2024 la 4.710 lei. Comisia mai estimeaza ca anul viitor va fi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

