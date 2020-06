Previziune sumbră pentru economia României. Un economist se așteaptă la ce e mai rău Potrivit acestuia, este de așteptat ca economia romaneasca sa aiba o „cadere brutala” in semestrul doi. „Evaluarile analistilor internationali este ca economia globala in sine va suferi un soc puternic. Evident ca Romania nu va face nota discordanta. Vom avea si noi o contractie. Estimam o scadere a PIB cu 7% anul acesta. Important este acum cat de repede isi vor reveni economiile dupa acest soc”, a declarat Ionuț Dumitru la Digi24. Totodata, acesta a atras atenția ca pandemia de coronavirus a generat o scadere majora in domeniul producției industriale. „A scazut foarte mult productia industriala,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

