Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala și-a redus previziunile privind creșterea economica a Chinei in acest an și anul viitor, in condițiile in care a doua mare economie a lumii se confrunta cu provocari din ce in ce mai puternice, de la noua varianta Omicron pana la o scadere severa a sectorului imobiliar, scrie CNBC.

- Decizia a fost anunțata de directoru lFMI, Kristalina Georgieva, in urma raspandirii noii variante de coronavirus - Omicron.„O noua varianta care s-ar putea raspandi foarte repede ar putea zgudui increderea si, in acest sens, vom asista probabil la revizuiri in scadere ale previziunilor noastre din…

- Fondul Monetar International (FMI) intentioneaza sa revizuiasca „in jos” previziunile sale de crestere globala din cauza noii variante Omicron care se raspandeste in intreaga lume, a afirmat vineri directorul general al institutiei, Kristalina Georgieva, citata de AFP. “O noua varianta care s-ar putea…

- Economia mondiala pare sa fi atins varful in ceea ce priveste redresarea dupa criza creata de pandemie. America, China, Japonia, Germania, marile economii ale lumii incetinesc, iscand intrebarea daca revenirea la normal, preconizata pentru 2022, se va amana. Principalii indicatori ai OCDE…

- Comitetul executiv al FMI a decis pastrarea Kristalinei Georgieva în calitate de director general al instituției spunând ca are „deplina încredere” în capacitatea ei de a-și îndeplini responsabilitațile, în ciuda acuzațiilor ca ar fi facut presiuni asupra…

- In 2022, economia Republicii Moldova va reveni la nivelul pre-COVID, daca situația sanitara ramine sub control, a declarat ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, transmite Noi.md cu referire la moldova.europalibera.org. Creșterea de aproape 7% a Produsului Intern Brut, prevazuta de Banca Mondiala pentru…

- Romania va inregistra o creștere economica de 4,3% in acest an, dupa ce a scazut cu 3,9% in 2020. Totodata, avansul va fi de 4,1% in 2020, arata Banca Mondiala. Previziunile sunt in...

- Boardul executiv al Fondului Monetar International (FMI) isi va intensifica ancheta asupra directorului general Kristalina Georgieva in cursul acestei saptamani, prin interviuri separate care o vor viza atat pe Kristalina Georgieva cat si cei care o acuza ca a facut presiuni asupra angajatilor Bancii…