- 96:6! Da, ati citit bine, atat s-a terminat meciul de prima liga de rugby dintre Timisoara si Alba Iulia, dupa ce la pauza a fost 56-0. Asa se intampla cand Federatia a venit cu o idee „salvatoare” ca rugby-ul sa continue in Romania cu cateva echipe foarte bune si cu multe modeste. Revenind la jocul…

- FOTO| Obiecte și inscrisuri rare descoperite la Palatul Principilor Ardealului din Alba Iulia: Provocare pentru istorici, arheologi și restauratori Obiecte și inscrisuri rare descoperite la Palatul Principilor Ardealului din Alba Iulia: Provocare pentru istorici, arheologi și restauratori „In timpul…

- Proaspat caștigatoare a Cupei Romaniei la rugby, SCM USAMVB Timișoara pregatește startul unui nou campionat. Lotul alb-violeților s-a completat in aceste zile cu doi tineri jucatori ce au evoluat pana acum in afara Romaniei. Este vorba despre Robert Murariu și despre sud-africanul Nsuku Baloyi. Murariu…

- Rugbistii de la SCM Timisoara debuteaza sambata in noul format al „Ligii Nationale”, competitia gandita in disperare de cauza dupa ce SuperLiga risca sa ramana cu o mana de echipe. Formatul stabili de FRR nu e lipsit de alambicari iar pentru banateni grupa in care sunt repartizati au practic o singura…

- CSU Alba Iulia, debut la Timișoara in Liga Naționala de rugby | Campioana vine pe “Cetate” Ajunsa pe prima scena a sportului cu balonul țuguiat din țara noastra dupa ce Federația Romana de Rugby a decis comasarea primelor doua eșaloane, CSU Alba Iulia va debuta in urmatoarea ediție cu o deplasare la…

- Sambata, de la ora 12:00, pe stadionul Arcul de Triumf din București, rugbiștii timișoreni de la SCM USAMVB Timișoara au disputat finala Cupei Romaniei la Rugby impotriva celor de la CSM Știința Baia Mare. Echipa SCM USAMVB Timisoara a castigat sambata Cupa Romaniei 2021 la rugby, dupa ce a invins…

- LIVE VIDEO| Martiriul lui Horea, Closca si Crisan, comemorat la Alba Iulia, la 237 de ani de la eveniment. Depuneri de coroane la Obelisc și ceremonial religios pe Dealul Furcilor Martiriul lui Horea, Closca si Crisan, comemorat la Alba Iulia, la 237 de ani de la eveniment. Depuneri de coroane la Obelisc…

- Formatia de pe litoral ocupa pozitia a treia in seria A din Divizia A, cu 23 de puncte in zece meciuri. Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta, aflata pe locul trei in seria A din esalonul secund din Romania Divizia A , si a aflat adversarul din turul 1 al Cupei Romaniei, acesta fiind HC Zalau,…