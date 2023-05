Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii le-au prezentat elevilor dambovițeni, pericolele pe care le pot intalni pe internet, sesiunile de informare s-au desfașurat la Școala Gimnaziala ,,Iosif Gabrea” din Valeni și la Școala Gimnaziala ,,Nicolae Vlad” din Pucheni. In cadrul unor discuții libere, adaptate varstei, polițiștii le-au…

- Pe parcursul zilei de ieri, 29 martie, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier și cei de la Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații au organizat noi lecții de educație rutiera, de aceasta data, fiind alaturi de micuții de la Școala Gimnaziala ”Dora Dalles” din Bucșani și de cei de la…

- In primele 2 luni ale acestui an, polițiștii au emis 1.977 de ordine de protecție provizorii, 824 dintre acestea fiind transformate in ordine de protecție de instanțele de judecata. In aceeași perioada, polițiștii au intervenit la 15.093 de cazuri de violența domestica, dintre care 7.248 in mediul urban…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, alaturi de polițiști din cadrul Biroului de Siguranța Școlara și de polițiști de la Serviciul Rutier și de la formațiunile rutiere, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dambovița și cu Școala Gimnaziala „Matei…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, alaturi de reprezentanți de la Penitenciarul Margineni și Direcția de Asistența Sociala, au organizat o activitate informativ-preventiva la Clubul Pensionarilor, din municipiul Targoviște, pentru prevenirea victimizarii…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, in colaborare cu polițiștii de la Biroul Siguranța Școlara, au continuat lecțiile de educație rutiera alaturi de elevii de la Școala Gimnaziala „Prof. Paul Banica” Targoviște Cei mici au aflat de la polițiști ce reguli de circulație trebuie sa respecte pe drumul…

- Polițiștii de prevenire impreuna cu cei de la Compartimentul de Relații Publice au participat la o lecție din Programul TEDI – Școala Siguranței, la Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga” din Baia Mare cu sprijinul conducerii unitații de invațamant și a consilierului școlar din cadrul Centrului Județean…

- Actiuni preventive in unitatile de invatamant. Potrivit IPJ Constanta, la data de 15 februarie a.c., politisti din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat activitati de prevenire a victimizarii minorilor in randul elevilor de la Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, Liceul…