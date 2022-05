Prevenirea furturilor din autoturisme - sfaturi.

Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Alba: Actiuni dedicate creșterii sigurantei cetatenilor din Alba Iuia și Aiud. Ce sfaturi au oferit polițiștii IPJ Alba: Actiuni dedicate creșterii sigurantei cetatenilor din Alba Iuia și Aiud. Ce sfaturi au oferit polițiștii Politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din…

- Polițiștii bacauani au fost alaturi de elevii Școlii Gimnaziale ”Scarlat Longhin” cu care au discutat masuri de siguranța in vacanta ce incepe in cateva zile. Polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu cei din cadrul Biroului Siguranța Școlara și ai Serviciului…

- Nr.1059812 din 14 aprilie 2022 BULETIN DE PRESAPolitistii bacauani, alaturi de elevii din DofteanaPolitistii bacauani au fost alaturi de elevii Scolii Gimnaziale "Scarlat Longhin" cu care au discutat masuri de siguranta in vacanta ce incepe in cateva zile. Politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire…

- Inspectoratul de Poliție Județean Bacau este alaturi de Fundația de Sprijin Comunitar in proiectul „Grupuri vulnerabile in acțiune pentru o viața mai buna”, in cadrul caruia se desfașoara activitați educativ-preventive in centrele de zi ale fundației, de pe raza județului, destinate atat copiilor, cat…

- Nr.1059372 din 30 martie 2022 Politistii bacauani continua activitatile de prevenire a furturilor din locuinte Politistii bacauani au desfasurat in cursul zilei de 29 martie, activitati informativ preventive pe tema furturilor din locuinte, cu scopul reducerii riscului de victimizare si de implicare…

- Polițiștii bacauani au desfașurat in cursul zilei de 29 martie, activitați informativ-preventive pe tema furturilor din locuințe, cu scopul reducerii riscului de victimizare si de implicare a cetațenilor in activitati infractionale. Polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații,…

- FOTO| Peste 160 de elevi de gimnaziu și liceu din Alba, consiliați de polițiști, pentru prevenirea violenței in mediul școlar Peste 160 de elevi de gimnaziu și liceu din Alba, consiliați de polițiști, pentru prevenirea violenței in mediul școlar Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba au…