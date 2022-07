PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI ÎN RÂNDUL TINERILOR DIN CENTRELE SOCIALE In perioada 19-26 iulie a.c., polițiștii Biroului Siguranța Școlara și cei ai Serviciului Rutier Salaj, impreuna cu specialiștii antidrog Salaj au desfașurat activitați preventive in centrele sociale din județ. Consumul de droguri și alcool raman in continuare in atenția structurilor de prevenire, scopul fiind acela de a preveni și combate faptele comise sub influența unor astfel de substanțe. Știm cu toți efectele nocive ale consumului de droguri și alcool in exces, dar și modul in care este efectata capacitatea de concentrare și reacție a celor aflați sub influența acestora. De asemenea, am… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

