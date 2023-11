Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie UMFST „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza un program dedicat cercetarii in domeniul moleculelor terapeutice, intitulat „Dezvoltarea fundamentelor unui program in silico de descoperire a medicamentelor in stadii incipiente", desfașurat…

- Asociatia WeCareWeGrow si Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures au lansat, miercuri, o provocare tuturor pasionatilor de tehnologie sa participe la un hackathon pentru digitalizarea Gradinii Zoologice din Targu Mures, cea mai mare institutie…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș anunța ca ediția din acest an a Conferinței de Neurofiziologie Clinica, cu participare internaționala, va avea loc in perioada 27 – 29 octombrie, la Centrul UNiX (str. Victor Babeș nr. 15). Manifestarea științifica…

- Cea de-a doua ediție a Conferinței „Impreuna pentru copii", organizata de catre Asociația „Imbrațișeaza-ma", in parteneriat cu Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș și cu Asociația „Tineri pentru Tineri" Mureș, se va desfașura in data de 6 octombrie,…

- Vrei sa devii voluntar in cadrul unei instituții academice?! Atunci știrea aceasta este pentru tine. Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu-Mureș organizeaza programul de voluntariat intitulat Voluntariat in folosul Universitații (VIFU), conform…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș și-a marcat prezența, printr-o delegație, la cel mai important eveniment educațional la nivel global, anume Conferința și Expoziția Anuala a Asociației Europene pentru Educație Internaționala – EAIE…

- Academicianul Constantin Ionescu-Targoviste a declarat miercuri, 27 septembrie, in deschiderea Conferintei Nationale „Interdisciplinaritate si Cercetare in Diabetul Zaharat" de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mures, ca diabetul este cea mai…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș va organiza festivitatea de deschidere a anului universitar 2023-2024 la Palatul Culturii din municipiul Targu Mureș luni, 18 septembrie, incepand cu ora 9.00, au anunțat organizatorii evenimentului,…