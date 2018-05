Stiri pe aceeasi tema

- A mai ramas doar o zi pana la implementarea Regulamentului General privind Protectia Datelor, iar o cincime din companiile romanesti (21%), anticipeaza ca acest regulament va afecta comportamentul de plata, se arata in Raportul European pe 2018 privind Platile.

- Prevederile care permit suspendarea inmatricularii unui vehicul fara Inspectie Tehnica Periodica valabila, precum si daca vehiculul nu a fost inscris pe numele propietarului de drept la 90 de zile de la achizitionarea lui intra in vigoare de astazi. De asemenea, statiile ITP vor fi obligate sa monteze…

- Amenda maxima pe care risca sa o primeasca o companie privata incepand cu data de 26 mai pentru incalcarea normelor GDPR va fi de 466 de ori mai mare decat cea care i se va putea aplica unei institutii de stat pentru abateri similare, se arata intr-un proiect de lege adoptat deja de deputati.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta intrarea in vigoare, la 1 mai 2018, a directivei privind masurile de coordonare și cooperare pentru facilitarea protecției consulare a cetațenilor nereprezentați ai Uniunii Europene in țarile terțe.„Aceasta directiva consolideaza…

- Noul Regulament General privind Protectia Datelor (GDPR), care va intra in vigoare in data de 25 mai, implica riscuri foarte mari, considera Eduard Lovin, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).

- Cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, debirocratizarea si transparentizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, dar si disciplina contractuala a acestora sunt masuri din noul contract-cadru pe anul 2018, care va intra in vigoare din data de 1 aprilie.…

- Casa de Asigurari de Sanatate Valcea informeaza ca, a fost aprobat prin Hotarare de Guvern Contractul-cadru pe anul 2018 care urmeaza sa intre in vigoare pe data de 1 aprilie a.c., dupa publicarea in Monitorul Oficial. Actul normativ urmeaza sa fie postat si pe site-ul CNAS (www.cnas.ro). Fata de Contractul-cadru…