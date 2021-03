Preţurile vaccinurilor anti-COVID prezente în România. Cel mai ieftin, cel mai controversat Serul imunizator de la AstraZeneca este cel mai ieftin, costa 4 dolari, cel de la Pfizer ajunge la 20 de dolari, iar cel mai scump este de la Moderna, de 25 de dolari. Țarile din UE, reacții diferite la introducerea pașaportului verde. Unele il introduc luna viitoare Vaccinul de la Johnson&Johnson care urmeaza sa ajunga la noi luna viitoare are pretul de 10 dolari. Roboții și dronele, viitorul agriculturii. Scade nevoia de sezonieri Cel mai contestat este serul de la AstraZeneca, cel care este si cel mai ieftin. Europa asteapta dintr-un moment in altul verdictul in cazul vaccinului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda controverselor recente referitoare la siguranța vaccinului AstraZeneca, vicepremierul susține ca s-ar imuniza fara probleme cu acest ser. „Decizia fiecarui stat in ceea ce privește vaccinarea cu AstraZeneca este o decizie suverana și in funcție de evoluție și in funcție de evaluarile specialiștilor.…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat ca s-ar vaccina cu AstraZeneca fara nicio problema și este convins ca dupa evaluarea Agenției Europene a Medicamentului, de joi, vaccinarea va continua ca și pana acum. Kelemen a avut febra dupa ce s-a vaccinat cu Pfizer. Vaccinarea cu AstraZeneca va continua la…

- Prima tranșa de vaccin Johnson&Johnson – al patrulea vaccin impotriva COVID-19 care a primit autorizare de punere pe piața in Uniunea Europeana – va ajunge in Romania in a doua jumatate a lunii aprilie, a declarat marți coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. Potrivit medicului militar,…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) urmeaza sa hotarasca joi, 11 martie, daca permite utilizarea in UE a vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat de Johnson & Johnson, cel care se administreaza intr-o singura doza, potrivit Dpa, citata de Mediafax.Vaccinul dezvoltat de compania americana Johnson…

- Peste 2,6 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 – toate cele 3 tipuri de vaccin aprobate pana acum, Pfizer, Moderna și AstraZeneca – vor ajunge in Romania pana la finalul lunii martie. In luna aprilie sunt așteptate in țara noastra cel puțin 3,1 milioane de doze din cele 3 vaccinuri, a anunțat…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca este posibil ca la jumatatea lunii martie sa se elibereze autorizarea de punere pe piața a vaccinului Johnson & Johnson, urmand ca Romania sa primeasca, cel mai probabil in aprilie, primele doze. „Dupa cum știm, compania Johnson…

- Numarul persoanelor vaccinate anti-COVID a crescut luni fața de weekend - duminica, 14 februarie, au fost vaccinați sub 30.000 de romani. CNCAV a comunicat ca in ultimele 24 de ore au fost imunizate peste 37.000 de persoane de persoane.Luni a inceput in Romțnia și vaccinarea anti-COVID cu AstraZeneca,…

- "Avem date deja la circa sase luni, ceea ce ne estimeaza probabil o durata de peste un an al raspunsului imun, posibil si mai mult. Sunt date care vor veni, sunt in dinamica, aceasta durata de peste un an este doar o estimare, trebuie sa subliniez acest lucu, urmeaza sa fie consolidat de date", a declarat…