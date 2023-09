Stiri pe aceeasi tema

- Cerealele Ucrainene Blocate De Tarile LimitrofeFermierii romani se alatura polonezilor, ungurilor, slovacilor si bulgarilor in incercarea de a bloca importurile de cereale ieftine din Ucraina. Fermierii bulgari au blocat ieri pentru cateva ore vamile, pe fondul nemulțumirii ca produsele ieftine…

- Preturile uleiului de masline au crescut la nivel mondial la 8.900 de dolari pe tona, in septembrie, din cauza condițiilor meteo „extrem“ de secetoase in zona Marii Mediterane, potrivit unui raport recent al Departamentului pentru Agricultura al Statelor Unite, transmite CNBC, potrivit News.ro.Deja,…

- Bubuie o criza majora in Europa: prețul 'aurului lichid' au explodat și ating niveluri recordPreturile uleiului de masline (cunoscut și sub numele de aurul lichid) au crescut la noi recorduri, deoarece seceta severa din principalele tari producatoare reduce livrarile si duce si la cresterea furturilor,…

- Un nou furt impresionant de ulei de masline in Spania, de data aceasta cu o valoare de peste o jumatate de milion de dolari, este cel mai recent exemplu al modului in care preturile record alimenteaza un val de infractiuni in cel mai mare producator mondial de ulei de masline, informeaza Bloomberg,…

- Un nou furt impresionant de ulei de masline in Spania, de data aceasta cu o valoare de peste o jumatate de milioane de dolari, este cel mai recent exemplu al modului in care preturile record alimenteaza un val de infractiuni in cel mai mare producator mondial de ulei de masline, informeaza Bloomberg.O…