Prețurile țițeiului Brent,din nou în creștere Prețurile petrolului de marți, 17 ianuarie, s-au mișcat in direcții diferite pe fondul faptului ca China a inregistrat cea mai slaba creștere economica din aproape jumatate de secol. Cu toate acestea, inversarea politicii COVID la sfirșitul anului 2022 a susținut speranța unei redresari a cererii de combustibil a țarii in acest an, informeaza RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Contract Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au urcat vineri cu aproximativ un dolar pe baril si au inregistrat cea mai mare crestere saptamanale din octombrie, in conditiile in care dolarul american a scazut la un minim al ultimelor sapte luni, fata de un cos de valute, iar informatiile din China indica o crestere a cererii,…

- Prețurile petrolului au scazut la inceputul tranzacțiilor vineri, 13 ianuarie. Cu toate acestea, petrolul este pe cale sa ciștige mai mult de 6% in cursul saptaminii, din cauza semnelor susținute de creștere a cererii in China, importatorul principal de țiței, și a așteptarilor privind o creștere mai…

- Petrolul era pe cale sa inregistreze a doua creștere anuala consecutiva, intr-un an volatil, marcat de rezervele reduse din cauza razboiului din Ucraina și de cererea slaba din partea principalului importator mondial de țiței, China, noteaza Reuters. Țițeiul a urcat in martie, referința globala Brent…

- Prețurile petrolului au crescut miercuri, 28 decembrie, in speranța unei redresari a cererii de combustibil, deoarece China continua sa-și relaxeze restricțiile legate de COVID-19, deși creșterile au fost limitate de temerile de recesiune și de repornirea unor centrale electrice din SUA inchise din…

- Prețurile petrolului au scazut joi, 1 decembrie, din cauza incertitudinii continue inaintea reuniunii OPEC+ de duminica. Relaxarea restricțiilor legate de COVID la cel mai mare importator de țiței din lume, China, a oprit scaderea prețurilor, transmite RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Contractele…

- Banca Mondiala a adaugat ca va fi inregistrata o crestere economica mondiala mai lenta precum si restrictiile impuse in China din cauza Covid ar putea duce la o scadere si mai mare, transmite Reuters.Insa, in pofida acestei moderari, preturile la energie vor fi totusi cu 75% peste media lor din ultimii…

- Preturile energiei vor scadea cu 11% in 2023, dupa un avans de 60% in acest an din cauza invaziei ruse din Ucraina, a prognozat miercuri Banca Mondiala, care a pecizat ca o crestere economica mondiala mai lenta, precum si restrictiile impuse in China din cauza pandemiei de COVID-19 ar putea duce la…

- Prețurile petrolului au scazut vineri, 21 octombrie, pe masura ce optimismul cu privire la o posibila creștere a cererii de energie in China s-a estompat. Piața cintarește și temerile de inflație puternica, relateaza de RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Contractele futures pe petrol Brent au scazut…