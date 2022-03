Preţurile ţiţeiului au scăzut joi cu aproape 2%, după ce UE nu a convenit asupra unui plan de boicotare a petrolului rusesc Liderii Uniunii Europene urmau sa convina la un summit de doua zile sa cumpere in comun gaze naturale pentru a reduce dependenta de combustibilii rusi. Unii au spus ca nu vor respecta cererea Moscovei de a cumpara petrol si gaze folosind ruble. Invadarea Ucrainei de catre Rusia, pe 24 februarie, a determinat UE sa se angajeze sa reduca dependenta de combustibilii fosili rusi prin cresterea importurilor din alte tari si extinderea rapida a energiei regenerabile. Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 1,98 dolari, sau 1,7%, la 119,62 dolari pe baril pana la ora 17:38 GMT. Cotatia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

