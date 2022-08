Armata Africii de Sud a pus sute de soldați in așteptare in caz ca va fi nevoie de ei pentru a ajuta la gestionarea incidentelor tot mai frecvente legate de tulburari, violența și infracțiuni. Timeslive a dezvaluit ca armata se afla acum in stare de „alerta maxima” pentru posibilitatea izbucnirii unor tulburari generalizate in Africa […] The post Prețurile scot țara in strada. Armata, „in alerta maxima” / Sute de militari așteapta ordinul președintelui first appeared on Ziarul National .