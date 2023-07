Preţurile scăzute ale gazelor naturale au redus aşteptările pentru veniturile Gazprom din Europa în 2023 Scaderea veniturilor din exporturi ar putea agrava deficitul bugetar al Rusiei, care reprezinta deja 117% din planul anual, din cauza cheltuielilor mari de sprijinire a campaniei militare a Moscovei in Ucraina si a sanctiunilor occidentale asupra exporturilor sale de petrol si gaze. Vanzarile de gaze ale Gazprom catre Europa, candva sursa sa principala de venituri in valuta, au scazut din cauza crizei din relatiile dintre Moscova si Occident. Potrivit calculelor Reuters, exporturile de gaze prin conducte ale Rusiei catre Europa au atins aproximativ 12,1 miliarde de metri cubi (bcm) in prima jumatate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

