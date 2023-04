Stiri pe aceeasi tema

- Schimbare majora pentru polițele RCA. Prețurile nu vor mai fi plafonate la nivelul lunii martie 2022, așa cum promiteau guvernanții. Tarifele RCA ar urma sa fie inghețate la nivelul din luna februarie 2023. Asta prevede noul proiect de lege pe care ASF l-a trimis deja la Ministerul de Finanțe. Prețurile,…

- Prețurile RCA vor fi plafonate la nivelul din 28 februarie pentru toate categoriile de vehicule, tarifele fiind in medie mai mici decat cele de referința publicate de ASF in data de 7 martie 2023, potrivit noului proiect de HG al Autoritații de Supraveghere Financiara, citat de HotNews . Noul proiect…

- Vești bune pentru șoferii romani! Prețurile asigurarilor auto obligatorii RCA vor fi plafonate. Consiliul Concurenței și-a dat avizul pentru proiectul de Hotarare de Guvern ce prevede acest aspect.Consiliul Concurenței a dat aviz pentru soluția gasita de ASF, aceea de a se reveni la prețurile pe care…

- Consiliul Concurenței și-a dat avizul pentru proiectul de Hotarare de Guvern legat de plafonarea prețurilor polițelor RCA. Recomandarea Consiliului este insa sa existe o limitare in ceea ce privește costul reparațiilor. Consiliul Concurenței a dat aviz pentru soluția gasita de ASF, aceea de a se reveni…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca au fost stabilite cuantumurile aferente Ajutoarelor Nationale Tranzitorii (ANT) pentru anul de cerere 2022, fiind demarat procesul de autorizare la plata a acestor scheme. APIA Maramureș a precizat ca potrivit prevederilor Hotararii…

- Hotararea de Guvern privind actualizarea salariului de grad a fost publicata in Monitorul Oficial. Masurile adoptate de Executiv produc efecte din data de 1 ianuarie 2023. Afla in randurile de mai jos ce salariu are un polițist in 2023 in funcție de grad. Reprezentanții Sindicatului Europol au venit…

- Serviciile publice comunitare de permise și pașapoarte nu vor avea program de lucru cu publicul in zilele de 23 și 24 ianuarie 2023. Asta s-a decis prin Hotararea de Guvern nr. 1555 din 28 decembrie 2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1267 din data de 29 decembrie 2022, data de 23 ianuarie…