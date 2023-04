Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, in sedinta de Guvern, despre plafonarea pretului la RCA, ca a conditionat aceasta Hotarare de elaborarea in sase luni a modificarilor legislative care sa asigure evitarea unor astfel de derapaje. Este inacceptabil sa continuam sa ne jucam cu aceste dezechilibre, a mai spus premierul, aratand ca nu va accepta ca in interiorul celor sase luni aceasta asumare sa nu fie dusa la bun sfarsit. ”Un alt subiect foarte important si asteptat de toti cetatenii tarii, este vorba despre acea hotarare de Guvern initiata de ASF, privind reglementarea pentru o perioada…