Romanii aleg tot mai mult decontarea directa in RCA, un serviciu introdus anul trecut, care presupune ca reparația sa fie platita de catre asiguratorul RCA al pagubitului, care iși va recupera prejudiciul de la asiguratorul șoferului vinovat, arata datele ASF. In primele trei luni din acest an, romanii au incheiat 93.478 clauze de decontare directa, care au generat venituri de peste 6,4 milioane lei pentru asiguratori, rezultand ca asigurații au avut de platit o prima medie anualizata de 84 de lei. In aceeași perioada, asiguratorii RCA au platit 259 dosare de dauna aferente clauzei de decontare…