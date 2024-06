Prețurile RCA rămân plafonate Prețurile RCA vor ramane plafonate pentru inca 3 luni, pana la data de 30 septembrie 2024, potrivit unei hotarari adoptate, vineri, de Guvern. Masura este motivata de un dezechilibru dintre cerere și oferta in piața RCA, care ar putea duce la creșterea prețurilor daca s-ar renunța la inghețarea prețurilor dupa data de 30 iunie. Tarifele […] The post Prețurile RCA raman plafonate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

