Prețurile produselor din Piața Alexandria s-au dublat față de anul trecut Economie Prețurile produselor din Piața Alexandria s-au dublat fața de anul trecut martie 6, 2023 12:50 Dintre piețele din județ, Piața Centrala din Alexandria este, conform spuselor localnicilor, cea mai scumpa din Teleorman. Astfel, aici se regasesc alimente mai costisitoare decat altele, comercializate in alte localitați. De cele mai multe ori, teleormanenii prefera sa se deplaseze in alte zone pentru a face aprovizionarea sau aleg supermarketurile, in ciuda calitații marfurilor. In urma unui sondaj de opinie realizat in randul comercianților din municiupiul reședința de județ, a… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteologii de la ANM au actualizat avertizarea Cod galben privind intensificari ale vantului, care acum este valabila in toata țara. Astfel, codul galben este valabil pana miercuri dimineata, in zonele de munte, la altitudini mai mari de 1.500 de metri, si pana marti seara in sudul, centrul si estul…

- Meteorologii au actualizat avertizarea Cod galben privind intensificari ale vantului, aceasta fiind valabila pana miercuri dimineata, in zonele de munte, la altitudini mai mari de 1.500 de metri, si pana marti seara in sudul, centrul si estul tarii. Tot la munte, dar la altitudini mai mari de 1.700…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni, 13 februarie, o avertizare cod galben de vant puternic, fiind vizate 20 de judete. Avertizarea va intra in vigoare marti dimineata si este valabila pana miercuri. Incepand de marți, 14 februarie, ora 08:00, și pana miercuri, 15 februarie, ora 02:00,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de ninsori moderate si intensificari ale vantului pentru cea mai mare parte a tarii si o atentionare Cod galben de ninsori insemnate cantitativ si viscol la munte, in 26 de judete, ambele valabile pana duminica dupa-amiaza.Potrivit…

- Zone din 25 de judete si Municipiul Bucuresti sunt vizate, pana sambata seara, de o avertizare Cod galben de ninsoare, viscol si intensificari ale vantului, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, in intervalul 27 ianuarie, ora 10:00 - 28 ianuarie, ora 22:00,…

- Zone din 25 de judete si municipiul Bucuresti sunt vizate, pana sambata seara, de o avertizare Cod galben de ninsoare, viscol si intensificari ale vantului, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, in intervalul 27 ianuarie, ora 10:00 – 28 ianuarie, ora 22:00,…

- Potrivit unui comunicat de presa, din cauza unei alunecari de teren, circulatia ramane inchisa pe DN 57 Orsova - Moldova Noua, la kilometrul 65+200 metri, in zona localitatii Cozla, judetul Caras-Severin. Traficul se desfasoara deviat pe ruta Orsova - DN 6 - DN 57B - Oravita - DN 57 - Moldova Noua.Se…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi alerte de vreme rea. Pana miercuri seara, va fi in vigoare un Cod portocaliu de ploi puternice și ninsori in 4 județe. O actualizare a ANM , valabila pentru intervalul marți ora 10.00 – joi ora 10.00, anunța precipitații moderate cantitativ, la inceput…