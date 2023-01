Preţurile produselor alimentare rămân în continuare foarte mari, chiar dacă şi-au mai încetinit ritmul de creştere Preturile produselor alimentare raman in continuare foarte mari, chiar daca si-au mai incetinit ritmul de crestere si sunt in usoara scadere fata de varful inregistrat in noiembrie, sunt cu mult mai mari fata de acum un an. Pe zahar platim cu 62% mai mult, untul e mai scump cu 45%, uleiul cu 37%, la oua si cartofi pretul e mai mare cu 35%, iar la lapte, cu 30%. In topul scumpirilor raman energie electrica, cu 45% mai mult decat anul trecut, gazele naturale cu peste 35% anual si combustibilii, care au avut un impact in cresterea biletelor la tren si avion. Inflatia anuala raportata decembrie 2022… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia da semne de scadere, dupa scumpirile record la alimente și alte bunuri de larg consum de anul trecut. Preturile unor materii prime au scazut deja la nivel internațional, dar si in tara.

- Prognoza de la sfarsitul anului 2023 este aproape de doua ori mai mare decat cea a guvernului si ridica perspectiva unor tensiuni continue legate de costul vietii, in timp ce turcii vor vota anul viitor in alegeri prezidentiale si parlamentare stranse. Inflatia a atins in octombrie un varf aflat in…

- Continue reading Cum s-a scumpit mancarea in acest an și ce urmeaza? Prețurile marfurilor alimentare s-au majorat cu 20% intr-un an/ Reprezentanții industriei se așteapta la alte majorari at Info real.

- Cabinetul de miniștri sarb a decis sa limiteze prețurile produselor alimentare de baza, inclusiv zahar, faina și uleiul de floarea-soarelui. Acest lucru a fost anunțat joi de serviciul de presa al guvernului, scrie tass.ru. „La ședința de astazi, guvernul a decis limitarea prețului produselor alimentare…

- Prețurile de consum au crescut cu 10% timp de un an pana in luna noiembrie, potrivit primei analize privitoare la cele 19 țari care utilizeaza moneda euro. Aceasta valoare este in scadere fața de un salt record de 10,6% in luna precedenta și este mai mica

- Prețurile la alimente ar putea fi mai mici, dupa scumpirile specifice perioadei sarbatorilor de iarna. Acesta ar putea fi unul dintre efectele acordului pe energie din cadrul Coaliției de guvernare.

- Aceasta dinamica este alimentata de o crestere a preturilor energiei, din nou, domeniu in care inflatia atinge 41,9%, ”cel mai mare nivel anual”. Produsele alimentare s-au scumpit cu 13,1% in decurs de un an. In decurs de un an, bunurile industriale – excluzand energia – s-au scumpit cu 6%, iar serviciile…

- VERDELOT, Franța: De la invazia Rusiei in Ucraina, prețul graului pe care Julien Bourgeois il macina pentru boulangeries la moara de faina a familiei sale din centrul Franței a crescut cu peste 30%. Factura pentru energia electrica necesara pentru funcționarea morii s-a triplat. Chiar și prețul hartiei…