Preturile produselor alimentare s-au dublat intr-un an in Siria si au ajuns la un record, echivaland cu de 14 ori media preturilor de dinainte de inceputul razboiului in urma cu noua ani, a anuntat luni Programul Alimentar Mondial (PAM), potrivit AFP.



"In cursul ultimelor 12 luni, pretul cosului alimentar de referinta al PAM a crescut in medie cu 107% in Siria", a precizat aceasta agentie a ONU pentru lupta impotriva foametei in lume.



"Este de 14 ori media de dinainte de conflict si este cel mai ridicat (pret) inregistrat vreodata", a spus pentru AFP Jessica Lawson, purtatoare…