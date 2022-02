Prețurile asigurarilor RCA urmeaza sa fie limitate. O propunere in acest sens a fost inaintata Guvernului de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Limitarea va fi de șase luni și se va face la tarifele de referința calculate de un auditor independent. „In urma analizelor realizate cu privire la evoluția pieței RCA și la impactul unor tendințe […] The post Prețurile polițelor RCA ar putea fi plafonate. ASF, propunere catre Ministerul de Finanțe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .