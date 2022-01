Preţurile plăcilor grafice NVIDIA şi AMD au început să scadă în sfârşit Dupa un an 2021 marcat de criza componentelor, care a afectat lansari de telefoane si disponibilitatea unor placi grafice, se pare ca in 2022 lucrurile incep sa arate mai ibne. Preturile placilor grafice AMD si NVIDIA au inceput sa scada, lucru consemnat de publicatii din SUA ca Tom’s Hardware si din Germania ca 3DCenter.org . Aceste surse au verificat ofertele de pe eBay si de la retaileri locali si au descoperit un trend descendent cu privire la preturi. Si e vorba aici despre placi grafice de generatie noua de la AMD si NVIDIA. Daca in urma cu 2 luni o placa RTX 3080 costa 1773 dolari, de 2.5… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

