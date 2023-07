Prețurile petrolului rusesc cresc înaintea reducerii exporturilor Prețul țițeiului rusesc ESPO, care merge in China, a crescut la cel mai mare nivel din ultimele șapte luni, deoarece cumparatorii chinezi s-au grabit sa-l cumpere inainte de o reducere a exporturilor de 500.000 bpd anunțata luna viitoare, informeaza oilprice.com. Potrivit Reuters, ESPO tranzacționeaza in prezent cu o reducere de 4 dolari pe baril fața de țițeiul Brent, ceea ce il plaseaza cu 6 dolari peste prețul plafonului G7. Inainte de anunțul reducerii exporturilor, ESPO se tranzacționa cu o reducere de 4 dolari la țițeiul Brent, inca peste limita de preț. CITESTE SI A aparut o noua… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI A aparut o noua…

Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrare in septembrie au crescut cu 82 de centi, sau cu 1,1%, la 75,33 dolari pe baril. Contractul mai putin tranzactionat pe termen de o luna, care expira vineri, a crescut cu 56 de centi, la 74,90 dolari pe baril. Contractul a scazut cu 6% in cele trei…

- Preturile petrolului au scazut marti cu aproximativ 2%, in cadrul unor tranzactii agitate, din cauza previziunilor privind cresterea mai lenta a cererii de petrol in China, al doilea mare consumator de petrol din lume, si dezamagirea fata de dimensiunea reducerilor dobanzilor cheie din China, transmite…

- Contractele futures pentru petrolul Brent, cu livrarea in august, au scazut cu 1,11 dolari, sau cu 1,5%, pana la 74,98 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) cu livrare in iulie a scazut cu 1,66 dolari, sau cu 2,3%, la 70,12 dolari pe baril, in ultima sa zi de tranzactionare.…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,07 dolari, sau cu 2,8%, la 75,27 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,00 dolari, sau cu 2,9%, la 70,27 dolari pe baril. Astfel, contractele Brent si WTI au inchis ls cel mai ridicat nivel…

- Reducerea dobanzii din China, menita sa aduca un impuls unei redresari ezitante post-pandemie in a doua mare economie din lume si cel mai mare importator de titei, este probabil sa creasca cererea de petrol. Contractele futures pentru titeiul Brent au urcat cu 2,51 dolari, sau cu 3,5%, pana la 74,35…

- Prețul petrolului a scazut luni, 15 mai, deoarece ingrijorarile legate de cererea de combustibil din partea celor mai mari consumatori de petrol din lume, SUA și China, au contrabalansat așteptarile privind scaderea ofertelor ca urmare a reducerilor OPEC+ și a reinnoirii achizițiilor americane pentru…

- Preturile petrolului au scazut marti, retragandu-se dupa castigurile puternice din ultimele doua sesiuni de tranzactionare, din cauza datelor slabe despre importurile Chinei si a ingrijorarilor cu privire la cresterea economica din SUA, turbulentele din sectorul bancar si discutiile de la Washington…

- Preturile petrolului au scazut marti cu 2%, din cauza ingrijorarilor legate de perspectivele economice globale si a dolarului puternic, care au depasit efectul sperantelor de o cerere mai mare in China si al asteptarilor privind o scadere a stocurilor de titei din SUA, transmite Reuters.Cotatia titeiului…