Stiri pe aceeasi tema

- Cotatiile titeiului au fost sustinute si de nivelurile record atinse de indicii bursieri americani, pe fondul progreselor catre adoptarea unui nou pachet de masuri pentru sustinerea economiei SUA si a unui raport referitor la stabilizarea pietei muncii. Cotatia petrolului Brent a urcat cu 0,9%, la 59,34…

- Cotatia petrolului Brent a urcat pentru a treia zi consecutiv, cu 2,2%, la 57,57 dolari pe baril, iar in timpul tranzactiilor a atins 58,05 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel consemnat din ianuarie 2020. Pretul petrolului WTI, de referinta pe piata americana, a avansat cu 2,3%, la 54,81 dolari pe…

- Cotatia petrolului Brent a urcat cu 4,9%, inchizand la 53,60 de dolari pe baril. Pretul petrolului West Texas Intermediate, de referinta in SUA, a avansat cu 4,9%, la 49,93 de dolari pe baril. Arrabia Saudita a decis ca va reduce productia in mod voluntar cu 1 milion de barili pe zi, in februarie si…

- Preturile petrolului au urcat, marti, cu aproape 5%, in urma informatiilor ca Arabia Saudita va reduce in mod voluntar productia de petrol, in cadrul unui acord la nivelul statelor din OPEC+ de a mentine productia neschimbata, pe fondul incertitudinilor legate de cerere in contextul pandemiei de…

- Preturile petrolului au urcat la cele mai ridicate niveluri din ultimele noua luni, pe fondul negocierilor unui nou program de stimulare a economiei SUA Preturile petrolului au urcat, joi, la cele mai ridicate niveluri din ultimele noua luni, traderii fiind optimisti in legatura cu progresele facute…

- In Statele Unite, congresmenii americani se apropie de un acord pentru noul program de ajutoare, de 900 de miliarde de dolari, pentru sustinerea americanilor si a companiilor afectate de pandemia de coronavirus. Dolarul a atins joi cel mai redus nivel din ultimii doi ani si jumatate, in raport cu principalele…

- Prețurile petrolului au urcat aproape 3% joi, Brent crescand la peste 50 de dolari pe baril pentru prima data de la inceputul lunii martie, alimentat de speranța unei recuperari mai rapide a cererii, pe masura ce țarile incep campaniile de vaccinare, relateaza Reuters. Optimismul a compensat…

- Preturile petrolului au urcat marti cu 4%, la cele mai ridicate niveluri dupa luna martie, in urma informatiilor referitoare la un al treilea vaccin promitator, al AstraZeneca, care au marit sperantele intr-o revenire a cererii de carburanti, si a inceperii oficiale a perioadei de tranzitie a presedintelui…