Preturile petrolului au crescut luni, ignorand asteptarile referitoare la o cerere mai slaba, pe fondul preocuparilor tot mai mari privind aprovizionarea, inainte de venirea iernii, transmite Reuters și News.ro. Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,51 dolari, sau 1,6%, la 94,35 dolari pe baril. Pretul petrolului U.S. West Texas Intermediate a crescut cu […] The post Preturile petrolului cresc, din cauza ingrijorarilor legate de aprovizionare inainte de venirea iernii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .