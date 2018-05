Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita impreuna cu OPEC-ul sunt determinati sa pastreze pretul petrolului la nivelul actual, a declarat un strateg pentru CNBC astazi, insa daca Venezuela intrerupe total productia, preturile ar creste imediat spre 100 de dolari per baril. Preturile pe piatsa petrolului au crescut…

- Preturile petrolului au atins joi noi niveluri record, in conditiile in cae traderii se pregatesc pentru reintroducerea de catre Statele Unite a sanctiunilor impotriva Iranului, care este unul dintre cei mai mari exportatori de petrol din cadrul OPEC, pe o piata in care oferta este deja limitata,…

- Preturile petrolului au urcat cu peste 2% dupa retragerea SUA din acordul cu Iranul. Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 2%, iar cotatia petrolului Brent, de referinta la bursa din Londra, a atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani si jumatate, dupa ce presedintele american…

- Partidul Democrat din Statele Unite a intentat un proces impotriva Rusiei, echipei de campanie electorala a presedintelui Donald Trump si site-ului WikiLeaks, denuntand o presupusa conspiratie pentru perturbarea scrutinului prezidential desfasurat in SUA in 2016, relateaza agentia Reuters.

- Preturile petrolului au urcat joi la cele mai ridicat nivele din mai mult de trei ani, pe fondul scaderii stocurilor in Statele Unite si a masurilor Arabiei Saudite de sustinere a cresterii cotatiilor prin limitarea livrarilor, transmite Reuters. Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut…

- SUA si Marea Britanie acuza o grupare de hackeri sustinuta de Rusia de spionaj cibernetic. Cele doua tari au emis o alerta comuna, in care sustin ca Moscova a sprijinit un grup de hackeri intr-un atac cibernetic asupra infrastructurii unor agentii si guverne din intreaga lume, relateaza Reuters. Statele…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters, scrie agerpres.ro. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos…

- SUA vor devansa Rusia, devenind cel mai mare producator mondial de petrol, cel mai tarziu in anul 2019, in conditiile in care cresterea productiei de petrol de sist va continua, a estimat marti directorul Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, scrie Reuters. Potrivit IEA, la finele anului…