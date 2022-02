Preţurile petrolului au urcat vineri la noi maxime ale ultimilor şapte ani Cotatia titeiului Brent a crescut cu 2,25 dolari, sau cu 2,5%, pana la 93,36 dolari pe baril, dupa ce a atins in timpul tranzactiilor cel mai ridicat nivel din octombrie 2014, de 93,70 dolari. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a crescut cu 2,59 dolari, sau cu 2,9%, la 92,86 dolari pe baril. Cotatia petrolului WTI a atins un maxim al sesiunii de 93,17 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din septembrie 2014. Ambele benchmark-uri au consemnat al saptelea castig saptamanal consecutiv, petrolul Brent cu un avans de 3,5%, iar petrolul WTI de 6,7%. Cresterea pietei s-a accelerat in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au crescut miercuri, in urma anuntului OPEC+ de majorare a productiei conform unui acord anterior al producatorilor, in pofida presiunilor din partea consumatorilor de top, precum Statele Unite si India, de a creste livrarile mai rapid, dupa ce preturile au crescut la cele mai…

- Titeiul Brent a crescut cu 31 centi, pana la 89,47 dolari pe baril, in timp ce titeiul U.S. West Texas Intermediate a urcat cu 6 de centi, la 88,26 dolari pe baril. Cotatia petrolului Brent a ramas in ultimele zile aproape de 90 de dolari, sustinuta de preocuparile continue cu privire la oferta limitata…

- Preturile petrolului au urcat marti la cele mai ridicate niveluri din ultimii sapte ani, din cauza temerilor legate de o posibila perturbare a livrarilor in urma unor atacuri in regiunea Golfului Persic, care au avut loc pe fondul unor perspective deja limitare ale ofertei, transmite Reuters.…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 18 centi, sau cu 0,2%, pana la 84,52 dolari pe baril, pana la 1133 a.m. ET (1634 GMT), dupa o crestere de 4,7% marti si miercuri. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, au scazut cu…

- Preturile titeiului au crescut cu 50% anul trecut, pe fondul deficitului de carbune si gaze, iar tendinta va continua si anul acesta, conform aprecierilor analistilor, iar lipsa capacitatilor de productie si investitiile limitate din sector ar putea duce cotatia barilului de titei Brent peste nivelul…

- Lipsa capacitatii de productie in unele tari a facut ca suplimentarea livrarilor de catre Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) sa fie sub cresterea permisa in baza unui pact cu aliatii sai. In ceea ce priveste cererea, presedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a declarat marti ca se…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,49 dolari, sau cu 2%, la 74,57 dolari pe baril, dupa ce au inregistrat luni un castig de 4,6%. Titeiul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,71 dolari, sau 2,5%, la 71,20 dolari pe baril, in urma unui avans de 4,9% in sesiunea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat joi ca noua varianta a Covid-19 ar putea avea o rezistenta mai mare la vaccinuri din cauza mutatiilor sale, desi a subliniat ca sunt necesare investigatii suplimentare. Pretul petrolului WTO, de referinta pe piata americana, a coborat cu 11,8%, sau cu 9,28…