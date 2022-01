Stiri pe aceeasi tema

- Cotațiile și prețul final al petrolului au continuat sa creasca miercuri și au depașit pragul de 90 dolari pe baril pentru prima oara in ultimii 7 ani, in condițiile in care tensiunile crescande dintre Rusia și Ucraina provoaca neliniște pe piața cu privire la eventuale intreruperi in aprovizionare.…

- Analistii au notat ca cresterea cotatiilor petrolului a avut loc in pofida evolutiei negative a pietelor de actiuni si a polisibilitatii ca Rezerva Federala a Statelor Unite sa anunte miercuri majorarea dobinzii cheie. Pretul petrolului Brent a urcat cu 1,3%, la 87,41 dolari pe baril, in timp ce cotatia…

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 2%, din cauza dolarului puternic si a posibilei majorari a dobanzilor de catre Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite, care incepe marti o sedinta de doua zile, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a coborat cu 2,08%, la 86,05 dolari pe…

- Cotațiile petrolului au urcat la nivel mondial cu 14% de la inceputul acestui an, ajungand la 89 de dolari pe baril, cel mai mare nivel din ultimii șapte ani, dupa o creștere de 50% in 2021, potrivit datelor Reuters.Experții se așteapta la creșteri pana la 100 sau chiar 125 de dolari pe baril in acest…

- Livrarile prin intermediul conductei Kirkuk-Ceyhan, care transporta petrol din nordul Irakului, al doilea mare producator de titei din cadrul OPEC, catre portul turc Ceyhan, au fost reluate. Explozia care a declansat incendiul la conducta din sud-estul Turciei a fost provocata de prabusirea unui…

- OPEC si aliatii sai non-OPEC, cunoscuti in mod colectiv ca OPEC+, au decis sa-si majoreze productia cu 400.000 de barili pe zi incepand de luna viitoare. Decizia era in general asteptata, avand in vedere presiunea SUA de a creste oferta si in lipsa unor noi restrictii majore legate de Covid-19. Condusa…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au inchis vineri in declin cu 71 de centi, la 76,14 dolari pe baril. Pietele americane au fost inchise vineri pentru sarbatoarea Craciunului. Preturile petrolului si-au revenit in aceasta saptamana, odata cu temperarea ingrijorarilor legate de impactul Omicron…

- Statele Unite au anuntat marti ca vor elibera milioane de barili de petrol din rezervele strategice in coordonare cu China, India, Coreea de Sud, Japonia si Marea Britanie, pentru a incerca sa reduca preturile dupa ce producatorii din OPEC+ au ignorat in mod repetat solicitarile pentru mai mult titei.…