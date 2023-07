Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,21 dolari, sau cu 1,6%, la 77,73 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,23 dolari, sau cu 1,7%, la 73,03 dolari pe baril. Ambele benchmarkuri au incheiat ziua la cele mai ridicate niveluri din 24 mai, Brent fiind in crestere cu aproximativ 4% pe ansamblul saptamanii, iar WTI cu aproximativ 3%. In ceea ce priveste oferta, cei mai importanti exportatori de petrol, Arabia Saudita si Rusia, au anuntat noi reduceri de productie saptamana aceasta, ceea ce a adus reducerile totale efectuate de catre…