- Cotatia petrolului Brent a urcat cu 28 de centi, la 54,58 dolari pe baril, dupa ce a atins in timpul tranzactiilor 54,90 dolari pe baril, nivel care nu a mai fost atins de dinainte de prima carantina pentru Covid-19 din Occident. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta in SUA,…

- Cotatia petrolului Brent a inchis in urcare cu 3,9%, la 47,86 dolari pe baril. Pretul petrolului West Texas Intermediate, de referinta pe piata americana, a crescut cu 4,3%, la 44,91 dolari pe baril. In ambele cazuri, preturile au atins cele mai ridicate niveluri dupa data de 6 martie. AstraZeneca a…

- Preturile petrolului au urcat marti cu 4%, la cele mai ridicate niveluri dupa luna martie, in urma informatiilor referitoare la un al treilea vaccin promitator, al AstraZeneca, care au marit sperantele intr-o revenire a cererii de carburanti, si a inceperii oficiale a perioadei de tranzitie a presedintelui…

- Pretul petrolului iși continua ascensiunea, sustinut de sperantele ca in curand va fi disponibil un vaccin pentru COVID-19 Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de marti in crestere cu aproape 3%, sustinute de sperantele ca in curand va fi disponibil un vaccin pentru COVID-19, care au compensat…

- Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de marti in crestere cu aproape 3%, sustinute de sperantele ca in curand va fi disponibil un vaccin pentru Covid-19, care au compensat ingrijorarile ca noile masuri de combatere a raspandirii noului coronavirus vor duce la o scadere a cererii, transmite…

- Pretul petrolului Brent a inchis in urcare cu 1,21 dolari, respectiv cu 2,9%, la 43,61 dolari pe baril. Cotatia petrolului West Texas Intermediate, de referinta pe piata americana, a crescut cu 1,07%, sau cu 2,7%, la 41,36 dolari pe baril Ambele contracte au crescut luni cu 8%, inregistrand cel mai…

- Preturile petrolului scad din nou sub 40 de dolari pe baril, din cauza pandemiei de coronavirus si a alegerilor din SUA Preturile petrolului au scazut vineri sub 40 de dolari pe baril, din cauza cresterii numarului cazurilor de coronavirus la nivel mondial si a intarzierii rezultatelor alegerilor prezidentiale…

- Franta a raportat un numar record de cazuri de coronavirus, amplificand ingrijorarile ca restrictiile suplimentare adoptate de guverne in Europa ar putea afecta cererea. In Statele Unite, democratul Joe Biden a trecut in fata presedintelui Donald Trump in Georgia si Pennsylvania, apropiindu-se de castigarea…