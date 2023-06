Preţurile petrolului au scăzut vineri şi au înregistrat un declin pe ansamblul săptămânii Intr-o a doua zi consecutiva de pierderi, titeiul Brent a scazut cu 53 de centi, sau cu 0,7%, pana la 73,61 dolari pe baril. Titeiul american West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 63 de centi, sau cu 1%, la 68,86 de dolari pe baril. Joi, pretul petrolului Brent a scazut cu aproximativ 3 dolari pe baril, dupa ce Banca Angliei a majorat ratele dobanzilor peste asteptari, cu o jumatate de punct procentual. Bancile centrale din Norvegia si Elvetia au majorat si ele ratele dobanzilor. De asemenea, a crescut probabilitatea unor noi cresteri ale dobanzii de politica monetara din SUA. Presedintele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

